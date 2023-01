Inquérito Civil do Ministério Público Federal mira em agentes políticos nos atos golpistas

O desdobramento das investigações acerca dos atos golpistas e de suas práticas criminosas agora caminha para a apuração das responsabilidades civis e apontam para a prática de atos de improbidade administrativa por agentes políticos envolvidos nos atos de vandalismo no último dia 08 de janeiro, em Brasília. A iniciativa é do Ministério Público Federal.

O Ministério Público Federal abriu, nesta semana, um inquérito civil para investigar possíveis responsabilidades de agentes políticos envolvidos nos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, no último dia 08 de janeiro. O procedimento poderá atingir o Governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.

A iniciativa é da Procuradoria da República, no Distrito Federal, que vai analisar se ocorreram omissões dolosas que podem configurar atos de improbidade administrativa. O procedimento poderá indicar, inclusive, se militares deixaram de cumprir seu papel de garantir a segurança do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.