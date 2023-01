Militares exonerados do GSI, hoje, saem sob ‘desconfiança’ de Luiz Inácio Lula da Silva

No dia de hoje o Planalto baixou Portaria com a exoneração de 13 militares do GSI- Gabinete de Segurança Institucional. Dentre os 13 militares, 6 são da Secretaria de Segurança e coordenação Presidencial. Os demais são assistentes e supervisores. A exoneração é vontade direta do presidente da República.

Lula, antes, havia declarado: “Eu estou esperando a poeira baixar. Eu quero ver todas as fitas gravadas dentro da Suprema Corte, dentro do palácio. Teve muita gente conivente. Teve muita gente da PM conivente”.

“Muita gente das Forças Armadas aqui de dentro coniventes. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para esse gente entrar porque não tem porta quebrada. Ou seja, alguém facilitou a entrada deles aqui”, afirmou Lula após os ataques de vândalos bolsonaristas no último dia 08 de janeiro.