Crise de confiança afasta 13 militares do Gabinete de Segurança Institucional do Governo Lula

A desconfiança que Luiz Inácio Lula da Silva tornou púbica sobre o GSI- o Gabinete de Segurança Institucional, após o dia 8 de janeiro, o dia do ‘terrorismo’, o Governo iniciou as providências de ‘baixas’ , com a exoneração de 13 militares, no dia de hoje, em Brasília.

O Ato vem como consequência de um fato que se tornou público e notório: a desconfiança de Lula com os militares, especialmente a atuação daqueles que permaneceram trabalhando para o governo, mormente após as consequências danosas ao patrimônio público e a própria segurança institucional com os episódios do último dia 08 de janeiro.

O GSI está envolvido em desconfiança por parte dos petistas, desde que Lula ganhou a eleição no ano passado. A pasta, então coordenada por Augusto Heleno foi perdendo espaço, e a segurança presidencial aproximada do chefe do Executivo se tornou atribuição da Polícia Federal, até mesmo depois da posse.