Golpistas presos começam a ser liberados por iniciativa do Ministro Alexandre de Moraes do STF

O Ministro Alexandre de Moraes iniciou o processo de concessão de liberdade provisória daqueles que foram presos cautelarmente pela prática de atos ‘terroristas’ em Brasília, no último dia 08 de janeiro. Moraes está concedendo o antídoto jurídico para os vândalos que depredaram Brasília, via medidas restritivas de direitos. Uma das exigências de Moraes é que o beneficiado se apresente na comarca onde reside.

No último dia 08 de janeiro, golpistas invadiram as sedes dos três Poderes, em Brasília, e destruíram o patrimônio público. No dia seguinte, foram presos por ordem de Alexandre de Moraes. Ainda por ordem de Moraes, os presos foram encaminhados à Papuda, após audiência de custódia. Hoje, dia 18, algumas dessas pessoas começaram a ser liberadas, com a concessão de liberdade provisória.