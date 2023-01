Alexandre manda derrubar perfis de comentaristas por discurso de ódio

Veio do ministro Alexandre de Moraes a ordem para derrubar as redes sociais dos comentaristas Guilherme Fiúza, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Alguns perfis foram derrubados na terça-feira (3/1), mas outros já estavam fora do ar há quatro dias.

Segundo a ConJur apurou, os três estão sendo investigados por divulgação de discurso de ódio e antidemocrático. A intenção também é saber quem os está financiando.

A Meta (dona do Facebook e Instagram), o Google (dono do YouTube) e o Twitter informaram a veículos de comunicação que a medida seguiu uma determinação do Judiciário, mas não apresentaram justificativa. Com informações da Conjur