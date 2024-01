Acordo no TRT-5 vai beneficiar 1.236 trabalhadores da área de saúde

Um acordo firmado na Justiça do Trabalho da Bahia, no montante de R$10.975.032,09, beneficiará 1.236 funcionários da Associação de Proteção à Maternidade e Infância (APMI) que atuavam nos hospitais de Juazeiro, Castro Alves e Seabra (Hospital da Chapada). Esses profissionais estão vinculados aos contratos de gestão entre a Associação e o Estado da Bahia.

O 4⁰ Polo Especializado em Execução do TRT da Bahia (TRT-5), sob a coordenação da juíza Marília Sacramento, foi a unidade responsável pela formalização do acordo. A mediação contou também com a participação, por meio de cooperação judicial, do juiz Murilo Oliveira, coordenador do Juízo de Execução e Expropriação, e das juízas Nadva Cruz e Alessandra Stern, respectivamente, coordenadoras do 3º e 4⁰ Polo Regional de Execução do Tribunal.

O pagamento do acordo depende de decisão final de outro processo que se encontra na Corregedoria do TRT-5.

Processo: 0000636-44.2023.5.05.0341

Com informações do TRT-5