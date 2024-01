A mera associação para o comércio de drogas impede o ‘privilégio’ no tráfico

A condenação pelo crime de associação para o tráfico por si só, impede que a Justiça penal reconheça a figura do tráfico privilegiado, com a aplicação de pena menos drástica ao direito de liberdade, conforme previsto na figura descrita na lei especial. Com esse entendimento, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, negou provimento a um recurso especial contra acórdão do Tribunal do Amazonas.

Na justiça do Amazonas considerou-se que para a tipificação do delito de tráfico de entorpecentes, é desnecessárioo flagrante da efetiva comercialização, pois trata-se de crime de ação múltipla, que se perfaz por uma das ações contidas no tipo penal, tais como “ter em depósito” e “guardar”, conforme se deu no caso examinado. A associação criminosa restou amplamente demonstrada, pois houve a associação de duas ou mais pessoas para a finalidade ilícita, a convergência de vontades e a estabilidade do vínculo associativo. O Réu foi condenado à pena de 09 (nove) anos, assim recorreu ao STJ.

O recurso foi examinado por meio de um agravo, pois na origem a subida foi denegada pelo Desembargador Yedo Simões de Oliveira. O réu insistiu na aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, por não haver nos autos qualquer indício de que se dedicasse à atividades criminosas ou integrasse organização criminosa.

Ao decidir, Sebastião Reis registrou que ‘ a incidência do redutor especial da pena e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, o recurso especial , embora admissível, é manifestamente improcedente, pois a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, obsta a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 “, conhecendo do recurso mas lhe negando provimento.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1510359 – AM (2019/0153246-8)

RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

AGRAVANTE : ADILSON SARMENTO PICANÇO