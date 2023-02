‘Zumbis consumidores da desinformação’ diz Gilmar Mendes sobre apoiadores de Bolsonaro

O Ministro Gilmar Mendes, referindo-se a apoiadores fanáticos de Jair Bolsonaro, disse que os ataques do último dia 08 de janeiro que consistiram na depredação do patrimônio público do planalto central, do STF e do Legislativo, deve ter a responsabilização de todos os envolvidos e que essas pessoas são comparáveis a ‘zumbis consumidores da desinformação’.

Há um mecanismo de desinformação em que essas pessoas, após lavagem cerebral cantam o hino nacional sem a mínima noção do que estejam fazendo e são utilizadas pelos manipuladores.

Gilmar disse que espera que as investigações em curso identifiquem quem ocupava o topo dessa dinâmica. Gilmar expôs que ‘as instituições brasileiras se tornaram o alvo predileto de vivandeiras alvoraçadas adestradas na cartilha de fanatismo político ignóbil e que há um grupo situado no topo de uma estrutura que exercia posição de poder diante de ‘zumbis consumidores da desinformação’. .Para Gilmar Mendes, isso representa um grave problema para a democracia atual.