Moraes diz que pretenso golpe relatado por Marcelo do Val foi ‘tentativa Tabajara’

As denúncias de Marcelo do Val, Senador pelo Espírito Santo, foram classificadas pelo Ministro Alexandre de Moraes, do STF, como uma ‘tentativa Tabajara de golpe’. Moraes, ao assim se pronunciar, se refere a uma expressão usada no humorístico Casseta & Planeta, da Rede Globo de Televisão. A palavra Tabajara, no programa, virou sinônimo de qualquer ação mentirosa ou enganosa.

A trama, que, segundo Do Val, fora orquestrada por Bolsonaro, desmentida depois pelo Senador, atribuindo, em nova versão, a iniciativa à Daniel Silveira, consistiria em gravar um encontro com Moraes, para obter alguma declaração do Ministro no sentido de que teria de alguma maneira violado a Constituição Federal nas eleições que presidiu no ano de 2022 no TSE, e depois, com a gravação na mão, entregá-la a Bolsonaro para que este trabalhasse com as Forças Armadas no sentido de permanecer na cadeira presidencial, com a anulação das eleições, ante o impedimento de Moraes.

Moraes concluiu que Do Val solicitou uma audiência como outros deputados e senadores. A reunião com Bolsonaro e Silveira teria sido citada nesse encontro. Moraes, contudo, quanto ao fato de o Senador portar um instrumento de escuta, disse que essa circunstância terá que ser investigada pela Federal. “A Polícia Federal continuará investigando o caso”, disse Moraes.

Para Moraes, ‘o que poderia ser uma comédia, resultou numa tragédia, a tentativa frustrada de golpe no dia 08 de janeiro’.