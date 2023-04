Vítima de golpe por WhatsApp fica sem amparo da lei do consumidor

Um consumidor teve a oferta, por meio de WhatssApp de um contrato de empréstimo no valor de R$ 80 mil. Ocorre que, para a liberação do mencionado valor, a falsa financeira, Cred Pix, teria solicitado um depósito (caução), a título de seguro garantia. O consumidor, logo de início obteve, na primeira instância, uma medida cautelar, onde foram acolhidas suas alegações como verdadeiras, com a inversão do ônus da prova , como previsto no CDC. A decisão foi revertida por meio do recurso de agravo. Foi Relator Paulo César Caminha.

Após o contato da falsa financeira, foi solicitado da vítima o depósito de uma taxa e, na sequência, o depósito de diversos valores em contas correntes de terceiros, sob o pretexto de liberação do valor contratado.

A vítima, após longa espera, pediu o cancelamento do negócio, lhe sendo exigido mais R$ 7 mil, foi quando ingressou com a ação onde reivindicou direitos consumeristas. Embora deferida a tutela cautelarmente, sob o manto protetor da verossimilhança contra a pretensa fornecedora, esta conseguiu demonstrar que o consumidor não adotou as cautelas exigidas do homem médio para evitar ciladas que envolveu empresas de solidez no mercado e que também eram vítimas do crime.

No caso, se acolheu o raciocínio de que o consumidor não teria sido vítima de falha ou de má prestação de serviços, mas de um golpe ou de um estelionato, como definido na legislação penal. Demonstrou-se, na situação concreta, que o consumidor teria sido vítima de um golpe investido por grupo especializado.

A empresa vítima chegou a orientar o consumidor a realizar um Boletim de Ocorrência e adotar outras medidas para a apuração do ilícito na esfera criminal.

Ao analisar o agravo da recorrente, a decisão em primeira instância, que havia deferido cautelarmente o pedido de anulação do pretenso contrato que envolveu a fornecedora, registrou-se que a decisão recorrida foi realizada sem uma fundamentação judicial adequada.

Consolidou-se que a inversão do ônus da prova deferido ao autor/recorrido não se mostrou o mecanismo processual adequado a atingir os objetivos do instituto, na medida em que a empresa recorrente, na realidade, teria sofrido um golpe envidado por terceiros em nome da instituição agravante.

Processo nº 4003205-15.2022.8.04.0000

Leia a decisão: