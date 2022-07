Utilizar indevidamente perfil do cliente para fixar taxa de cobrança acima da média é inaceitável

Responsabilidade objetiva de instituição financeira de grande porte e a inversão do ônus da prova em proveito do consumidor hipossuficiente são temas que permeiam julgados do Tribunal do Amazonas onde, ao ser comprovada a cobrança de juros desproporcionais pelos bancos, tem utilizado como parâmetro o Código de Defesa do Consumidor, sendo a base jurídica para a solução de controvérsias em empréstimos irregulares, tal como avaliado pela Desembargadora Maria das Graças Pessôa Figueiredo, ao rejeitar recurso da Crefisa contra ação julgada procedente a favor de Marcos Silva, que noticiou ter sofrido ilícito em contrato, acima da média do Banco Central.

Nas relações consumeristas é presumida a vulnerabilidade do adquirente do produto, mormente em contratos de financiamento, especialmente porque o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as taxas definidas pelo Banco Central se constituem apenas em parâmetro, às quais não estão sujeitas as instituições financeiras.

No julgado em que foi recorrente a Crefisa, o banco não se conformou com condenação por ter abuso contra o consumidor reconhecido em contrato de empréstimo, além de danos morais obrigado a indenizar. No vetor jurídico contrário ao alegado pelo Banco, o julgado concluiu que houve a prática de informações inadequados na relação com o cliente, autor no processo.

Não se informou ao consumidor os risco particulares envolvidos na operação financeira, pois somente fora feita a previsão de taxas de juros mensais e anuais, e tampouco se demonstrou qual a situação de risco que o consumidor, na espécie, representava, para a prática de taxas mais elevadas, acima da média definida, sobressaindo-se irregularidade e desproporcionalidade. Ou seja, o banco não demonstrou como o perfil do consumidor possuía alguma particularidade que pudesse influenciar negativamente no percentual de juros remuneratórios acima da media. O recurso foi rejeitado e mantida a condenação.

Processo nº 0002312-30.2017.8.04.4701

Leia o acórdão :