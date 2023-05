Tribunal do Amazonas decide que Conselho da Magistratura deve ser extinto

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas aprovaram, por unanimidade, na sessão desta terça-feira (09/05), a extinção do Conselho da Magistratura da estrutura do Poder Judiciário estadual.

A medida já havia sido discutida em ano anterior pelo colegiado e foi apresentada ao plenário pela presidente da instituição, desembargadora Nélia Caminha Jorge, considerando que o TJAM deve promover o melhor gerenciamento da máquina administrativa e o racional aproveitamento dos recursos.

Como o Conselho da Magistratura tem poucos processos para apreciação e julgamento, estes serão distribuídos e sua estrutura então aproveitada em outros setores com maior demanda.

O Anteprojeto de Lei Complementar, que altera a LC n.º 17/1997, será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Com informações do TJAM