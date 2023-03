TRF¹ adota providências para concurso de Juiz Federal e edital saíra nos próximos dias

A Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), por unanimidade, aprovou, durante sessão realizada no dia 9 de março, o edital de abertura do XVII Concurso Público para Provimento do Cargo de Juiz Federal Substituto.



O concurso será realizado pelo TRF1, por intermédio da Comissão de Concurso, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que será a responsável pela primeira etapa do concurso, que consiste em uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de fornecer apoio logístico e operacional para a segunda etapa.



Apesar de o edital prever o provimento de apenas uma vaga e a formação de cadastro reserva, o Tribunal tem a expectativa de prover as 82 vagas hoje existentes.



A publicação do edital contendo todas as diretrizes do certame deverá ocorrer nos próximos dias.

Fonte: TRF¹