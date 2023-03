TRF³ comemora nomeação de 03 mulheres ao cargo de Desembargadoras Federais

Um Decreto presidencial assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicado no Diário Oficial da União aos 27/3, nomeou as juízas federais Adriana Pileggi de Soveral, Renata Andrade Lotufo e Giselle de Amaro e França como desembargadoras federais do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).



As novas magistradas irão ocupar vagas criadas pela Lei 14.253/21.



Em Sessão Plenária Extraordinária Administrativa realizada no dia 2/3, o Plenário TRF3 elegeu, por unanimidade, a juíza federal Adriana Pileggi de Soveral para o cargo de desembargadora federal pelo critério de antiguidade.



Na ocasião, a corte também definiu duas listas tríplices de juízes federais para promoção para o cargo de desembargador federal por merecimento. Na eleição para a primeira vaga, a juíza federal Renata Lotufo foi a mais votada. Na votação para a segunda vaga pelo mesmo critério, a juíza federal Giselle de Amaro e França foi a mais votada.



Conheças as novas desembargadoras



Adriana Pileggi de Soveral



Juíza federal titular da 11ª Vara de Execução Fiscal de São Paulo, é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), com mestrado em Direito de Estado pela mesma instituição.



Antes de ingressar no Judiciário, atuou como advogada, em 1988 e 1989, e na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, de 1989 a 1992.

A magistrada tomou posse na Justiça Federal da 3ª Região em 16/10/1992. Atuou como juíza federal substituta na 21ª e na 1ª Vara Cível de São Paulo.



Exerceu a titularidade na 4ª Vara Federal de Ribeiro Preto, na 8ª Vara Criminal de São Paulo, na 17ª Vara Cível de São Paulo e na 11ª e 13ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo.



Renata Andrade Lotufo



Juíza federal titular da 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo, é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), com mestrado e especialização pela mesma instituição.



A magistrada tomou posse na Justiça Federal da 3ª Região em 2/12/1996. Atuou como juíza federal substituta na 3ª Vara Federal Cível de Campinas; como titular, passou pela 4ª Vara de Execuções Fiscais de Presidente Prudente, 1ª Vara Federal de Guarulhos, 2ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo e titular da 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo desde 2011.



Foi diretora do Foro da Seção Judiciária do Estado de São Paulo de 2007 a 2010 e Vice-Diretora do Foro no biênio 2005-2007. Atuou na Turma Nacional de Uniformização de 2005 a 2007 e presidiu a 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo entre 2005 e 2007.



Giselle de Amaro e França



Juíza federal da 1ª Turma Recursal de São Paulo, é formada em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), onde também cursou mestrado e doutorado na área de concentração “Direito do Trabalho e da Seguridade Social”.



Tomou posse na Justiça Federal da 3ª Região em 2/3/1998. Desta data até 21/3/2004, atuou como juíza federal substituta na 20ª Vara Cível de São Paulo. A magistrada foi titular da 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo, da 8ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo, da 6ª Vara Previdenciária de São Paulo e também ocupou a 3ª Cadeira da 1ª Turma Recursal de São Paulo.



Giselle França foi diretora do Foro da Seção Judiciária do Estado de São Paulo no biênio 2014-2016 e juíza auxiliar na Corregedoria Regional da 3ª Região no biênio 2018-2020.