DPE-AM inaugura nova unidade no Shopping Via Norte e amplia atendimento na capital

Com 16 guichês de atendimentos, salas para conciliação e mediação, banheiros e copa, o núcleo vai abrigar a 4ª e a 8ª Defensorias Públicas de 1ª Instância de Família, onde são realizadas as mediações familiares, conciliações e petições relacionadas a guarda, divórcio, pensão alimentícia, curatela, dentre outros.

O horário de funcionamento permanece de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, com agendamentos pelo Disque 129. Os atendimentos poderão ser presenciais ou virtuais. A unidade fica na área externa do shopping, próximo ao supermercado Nova Era.

“Estamos muito felizes com esse retorno porque, desde o início da pandemia, os atendimentos foram suspensos aqui no Via Norte. Agora estamos voltando com uma estrutura nova e mais ampla para atender melhor os nossos assistidos”, afirmou a defensora pública Petra Sofia Ferreira, que vai atuar na nova unidade.

“Aqui na Zona Norte há uma demanda muito grande da população e com a nossa instalação aqui no shopping, vai facilitar para que essas pessoas recebam um atendimento adequado sem precisar que elas se desloquem à sede da DPE, por exemplo. Aqui temos um ambiente confortável, acessível, tudo para que os nossos assistidos se sintam bem acolhidos”, reforçou a defensora Heloísa Helena Canto, que também vai atuar no local.

Os atendimentos presenciais na nova unidade começam a partir do dia 3 abril.