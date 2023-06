TJCE deve investir R$ 20 milhões em projeto de segurança do Judiciário cearense

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Abelardo Benevides Moraes, anunciou, nesta terça-feira (13/06), projeto para reforçar a segurança em todas as comarcas do Estado, contemplando inclusive Fortaleza. Entre as ações estão segurança armada, monitoramento eletrônico, instalação de portais detectores de metais e controle de acesso com catracas eletrônicas, com investimento estimado de R$ 20 milhões.

“Percebemos a necessidade de aprimorar a segurança durante o período de transição e acionamos a Assistência Militar do Poder Judiciário cearense para executar esse projeto, que está entre as prioridades da Gestão 2023-2025. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente de trabalho cada vez mais seguro para magistrados, servidores e colaboradores, bem como melhor acolher a população”, destacou o presidente do TJCE.

Conforme o chefe da Assistência Militar do Tribunal, tenente-coronel Álvaro Júnior, algumas medidas não demandam custos para o TJCE, como o acesso às imagens de câmeras da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) que estão localizadas próximo às entradas de fóruns, já em pleno funcionamento.

Com relação à implantação de monitoramento eletrônico próprio, está previsto o investimento de R$ 3 milhões para prédios da Capital e do Interior. Ao todo, 202 unidades judiciárias receberão kit composto por alarmes, sensores de porta e câmeras.

O projeto ainda inclui a contratação de 137 pórticos detectores de metais e 12 scanners de bagagem. Os scanners serão distribuídos entre a sede do Tribunal (cinco equipamentos) e o Fórum Clóvis Beviláqua (três), em Fortaleza, além de Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral, sendo um para cada unidade.

Os detalhes do projeto foram apresentados em reunião que também contou com a participação do juiz auxiliar da Presidência do TJCE, Marcelo Roseno, do superintendente da Área Administrativa do Tribunal, Sérgio Mendes, e do tenente-coronel Sandro Wellington Vasconcelos Barros, que atua no setor de projetos da Assistência Militar.

RECURSOS DO FUNSEG

Os recursos para a execução das ações são do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (FUNSEG), voltado a suprir, implementar, captar, controlar e aplicar recursos financeiros destinados à implantação e manutenção do Sistema de Segurança dos Magistrados e à estruturação, aparelhamento, modernização e adequação tecnológica dos meios utilizados nas atividades de segurança dos juízes.

Com informações do TJCE