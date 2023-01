TJ-RN: Rejeita recurso para condenados por “arrastão” em Areia Branca

A decisão serviu para ressaltar, mais uma vez, que, conforme a jurisprudência, a partir do momento em que os agentes são capturados na posse da res furtiva ou bens que foram subtraídos, o entendimento dos tribunais é no sentido de que há a inversão do ônus da prova no sentido de caber a defesa trazer elementos nos autos que sejam suficientes para atestar a não responsabilização pelo delito de roubo ou furto. A defesa, contudo, assim não procedeu, pois limitou-se a defender a autoria com base no não reconhecimento dos agentes.