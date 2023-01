Gilmar Mendes diz que omissão de autoridades foi a responsável por vandalimos

O Ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que os acontecimentos do dia de ontem em Brasília não ocorreram ao acaso e tampouco espontaneamente. Para Gilmar, houve planejamento criminoso e união de esforços ilícitos, pois “alguns executaram, outros tantos financiaram, planejaram, estimularam”. Gilmar aponta, no entanto, que a responsabilidade maior é a das autoridades que se quedaram inertes às providências exigidas.

“Com efeito, a maior responsabilidade pelos atos de hoje- (os fatos em Brasília)- recai sobre as autoridades constituídas que, há tempos, deveriam -por dever de ofício- atuar para combater esse neofascismo tupiniquim. Desde as ‘domingueiras’ de 2019, passando por um ou dois setembros impatrióticos até chegarmos a acampamentos golpistas de porta de quartel, foram muitos os ataques às instituições e seus membros”.