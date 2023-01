Retirada irregular de medidor pela Amazonas Energia motiva usuário a agir e ganhar na justiça

Medidor de energia retirado da residência de uma usuária da Amazonas Energia para inspeção de suposto “problema”, motiva concessão de tutela de urgência para impedir que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica. A decisão é da juíza Bárbara Folhadela, dos Juizados Cíveis de Manaus. Em novembro de 2022, a consumidora recebeu a notificação da concessionária por suposta constatação de uma deficiência no medidor, fazendo com que a empresa adotasse a cobrança do que convencionou denominar de consumo não adimplido. A apresentação de memória de cálculo e cobranças em faturas, motivaram a consumidora Roseane Morais, a pedir a tutela em caráter de urgência.

Na decisão, a juíza lavrou o entendimento de que dos fatos se poderia extrair que o direito do consumidor sofria abusos e que urgentemente deveriam ser reparados. Assim determinou à concessionária que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como interrompesse qualquer iniciativa em encaminhar o nome da autora a órgãos de proteção ao crédito.

Na decisão, a magistrada fundamentou a existência de provas ofertadas de plano pela autora que permitiam concluir, de plano, ser provável que direitos básicos tenham sido violados e que a necessidade de um atendimento imediato, à no mínimo restabelecer as violações causadas pelo abuso cometido, se encerravam no contexto de medidas contra a parte contrária, sem a necessidade de sua prévia manifestação nos autos, e assim concedeu a tutela de urgência.

“Concedo a tutela de urgência, para o fim de determinar que a Empresa Amazonas Distribuidora de Energia S.A, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel do consumidor, com relação ao débito discutido, até ulterior deliberação”, fixou a juíza estabelecendo multa pelo não cumprimento ou qualquer resistência contra o cumprimento da medida.

Processo 0906931-37.2022.8.04.0001 –

Leia a decisão: