‘Neofascismo tupiniquim’ deve ser combatido pelas autoridades, diz Gilmar Mendes

O Ministro Gilmar Mendes, do STF, em suas manifestações pelas redes sociais denominou de ‘neofascismo tupiniquim’ os atos da extrema bolsonarista que em Brasília, no dia de ontem, promoveram onda de violência contra o Estado Democrático de Direito e disse que as autoridades devem atuar para combater essas práticas.

Gilmar diz que as instituições não morreram, apesar de todas as tentativas contra a democracia e concluiu que ‘apesar das tentativas, as instituições não morreram. Quem morre várias vezes em vida é apenas o covarde, nos recorda o Bardo. Sim, aqueles omissos que estão com as suas mãos sujas. Morreram moralmente. Párias que são, apequenaram-se por motivos mais relevantes que suas respectivas insignificâncias”.