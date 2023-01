Poderes da República repudiam terrorismo e se unirão na defesa da Democracia, diz nota conjunta

Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, Veneziano Vital do Rêgo, Presidente em exercício do Senado Federal, Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados e Rosa Weber, Presidente do STF, divulgaram nota na qual rejeitam atos terroristas e pedem ‘defesa de democracia’. Os presidentes de cada um desses Poderes, reuniram-se no Palácio do Planalto e divulgaram nota conjunta.

“Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tardem de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas, nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade, em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação”, assinaram os chefes de Poderes.