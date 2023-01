Aumenta o protagonismo de Moraes contra atos antidemocráticos e críticas tendem a desaparecer

O Ministro Alexandre de Moraes, do STF, sempre foi criticado por suas decisões no comando de Inquérito Policial que investiga a prática de atos antidemocráticos e as milícias digitais. Bolsonaristas foram diretamente atingidos por decisões de Moraes. Em vésperas das eleições, Moraes determinou o retorno à prisão de Roberto Jefferson, inclusive indicando a prática de flagrante delito no episódio frente a casa do ex-parlamentar por condutas antidemocráticas.

Os acontecimentos de ontem tendem a robustecer Moraes, que determinou que os resistentes frente a quarteis devam ser presos por atos terroristas. Moraes afastou Ibaneis Rocha do Governo de Brasília, por 90 dias, determinou o esvaziamento de grupos bolsonaristas frente a quarteis e o cumprimento dessas medidas, sob pena de omissão, pelos Governadores dos Estados. Moraes cresce, e as críticas a sua atuação, tendem a diminuir.

O fenômeno tende a vir na razão inversa do que poderiam pretender os golpistas. Moraes tenderá a ampliar cada vez mais as medidas punitivas que vinham sendo determinadas, crescendo a cada dia sua força como relator dos inquéritos das fake news e das milicias digitais, aumentando a chance de uma dessas medidas recair diretamente sobre Bolsonaro e seus principais seguidores.