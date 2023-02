TJ-RN mantém prisão de acusado de pertencer à facção criminosa

A investigação, em primeira instância, se deu por fatos apurados nos autos de ação penal, com base na garantia da ordem pública. A defesa alegou ausência de fundamentação para decretação da medida cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas – previstas no artigo 319 do CPP – seriam suficientes ao caso. O que não foi acolhido pelo órgão julgador.