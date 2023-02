No RJ, mulher é atendida em Posto Especial de Atendimento às Vítimas de Violência na Sapucaí

O Posto Especial de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência na Sapucaí, novidade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no carnaval deste ano, já tem apresentado resultados. Na sexta-feira, dia 17, no desfile do Grupo da Série Ouro, uma segurança foi agredida por um homem que tentava entrar em um camarote com duas mulheres que não tinham credencial. Ela foi atendida no Posto Especial pela equipe de plantão, e um inquérito foi aberto para apurar o caso. Por decisão judicial, ele teve a credencial recolhida e está proibido de entrar no Sambódromo até o fim do carnaval.



O Posto de Atendimento do Juizado Especial dos Grandes Eventos, que fica no Setor 11 do Sambódromo, conta com uma juíza responsável especialmente para assistir ao público feminino, que tem espaço próprio para receber as denúncias.



“Os casos de feminicídio têm crescido e o carnaval é uma época em que os abusos e violências contra as mulheres tendem a aumentar. O objetivo do Tribunal de Justiça do Rio é fazer um atendimento especializado, para que as mulheres se sintam mais seguras na hora de fazerem as denúncias”, afirmou o presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Cardozo.



O TJRJ disponibiliza serviços 24 horas por dia para combater a violência de gênero, como o Cejuvida, a central que acolhe a vítima, e o Aplicativo Maria da Penha Virtual. Além do Plantão Judiciário, atendendo medidas de caráter urgente durante o Carnaval. Com informações do TJRJ