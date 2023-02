Tik Tok derrubou mais de 10 mil vídeos golpistas revela a big techs

Dados internos revelados pela big techs Tik Tok confirmam que a empresa derrubou mais de 10 mil vídeos que incitaram violência, terrorismo e desinformação durante os ataques bolsonaristas de 8 de janeiro em Brasília. É a única desse ramo a divulgar essas informações em documento entregue ao Tribunal Superior Eleitoral.

O aplicativo informou que removeu 1.304 vídeos que violaram sua política de extremismo violento, 5.519 feriram a diretriz de desinformação com riscos de danos no mundo real e 3.614 conteúdos que infringiram as regras sobre desinformação eleitoral, dentro do período de 8 a 15 de janeiro.

Desde o dia 08 de janeiro, com os ataques de vândalos a Brasília, as autoridades do governo aceleram discussões sobre a regulação das plataformas no Brasil. Uma proposta de medida provisória para conter a circulação de conteúdos democráticos chegou a ser elaborada no Ministério da Justiça. Ela deverá avançar, com inovações.