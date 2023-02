Thronicke vai a Gilmar que determina que Pacheco justifique omissão sobre CPI da turba de Brasília

O Ministro Gilmar Mendes, do STF, acolheu o pedido da senadora Soraya Thronicke, do União Brasil-MS, que pretende instaurar uma CPI, e apurar quem são os políticos e financiadores por trás do vandalismo contra os Três Poderes, além de investigar possíveis omissões por parte de administradores públicos federais, estaduais e municipais. Gilmar concedeu 10 dias de prazo para que Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado , explique a razão de ainda não ter lido o ato de criação, como determina o Regimento Interno.

De início, Pacheco havia declarado que considerava o pedido adequado e que os fatos fossem apurados em uma CPI. Ocorre que a ausência de um ato formal, que na visão de Thronicke já deveria ter sido cumprido, motivou a senadora a pedir uma tomada de providências junto ao STF. Mendes notificou Pacheco, que deverá no prazo conferido justificar ao Ministro a omissão indicada pela senadora.