TCE-AM julga 136 processos em sessão ordinária nesta terça (26)

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas se reúne nesta terça-feira (26), para o julgamento de 136 processos durante a 33ª Sessão Ordinária. Estarão em pauta 43 prestações de contas de gestores e ex-gestores que estiveram à frente de órgãos estaduais jurisdicionados à Corte de Contas.

A sessão contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM, no YouTube (TCE Amazonas), Facebook (/tceamazonas), e Instagram (@tceamazonas).

Durante a sessão serão julgadas as contas de Jalil Fraxe Campos, gestor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor em 2022; do prefeito de Careiro da Várzea em 2017, Ramiro Gonçalves Araújo; do prefeito de Juruá em 2022, Jorge Gonçalves; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade; e do então Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) em 2017, Antônio Nelson Junior.

Também estarão em pauta 35 representações, e 29 recursos de gestores que tentam modificar decisões proferidas pelo Pleno da Corte de Contas em sessões anteriores.

Ainda serão julgadas 12 tomadas de contas, sete embargos de declaração, três transmissões de cargos de prefeitos, duas auditorias, e uma exposição de motivos, solicitação de comunicação, encaminhamento de informação, denúncia, e admissão de pessoal.

A sessão será presidida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro.

Com informações do TCE-AM