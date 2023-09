MPAM fiscaliza procedimentos de preparação para eleição dos Conselheiros Tutelares em Manaus

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 27ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude Cível, realizou na última sexta-feira, 22/9, uma visita ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para acompanhar os procedimentos de preparação das urnas eletrônicas de Manaus, que serão utilizadas na eleição dos Conselheiros Tutelares em todo o Amazonas, no próximo domingo, 1/10.

Conforme previsto na Portaria nº 616/2023-TRE, as urnas foram devidamente parametrizadas com o software de votação de cada município, passando por auditoria do sistema de votação e agora estão prontas para serem disponibilizadas à Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) em Manaus, que efetuará o transporte e a instalação nos locais de votação.

“Estamos acompanhando todas as fases e atentos a eventuais intercorrências do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares de 2023 em Manaus, tudo formalizado no Procedimento Administrativo nº 09.2023.00000500-4. No dia 30/08/2023, no auditório da ALE, participei também da reunião com todos os candidatos para dar orientações e tirar dúvidas sobre as regras da propaganda”, destacou a Promotora de Justiça Christiane Dolzany Araújo, titular da 27ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude.

Com informações do MPAM