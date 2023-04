TCE-AM empossa mais uma servidora aprovada no concurso público

Na manhã desta segunda-feira (25), o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, empossou mais uma nova servidora aprovada no último concurso público da Corte de Contas regido pelo Edital TCE-AM nº 02/2021. A cerimônia de assinatura do termo de posse foi realizada no Gabinete da Presidência.

A nova servidora, Hena Fernanda Soares Ferreira, faz parte do cadastro reserva do último concurso, e agora ocupa o cargo de auditor técnico de controle externo – auditoria governamental A.

Durante a cerimônia, o presidente do Tribunal, conselheiro Érico Desterro, ressaltou a importância de oxigenar o quadro de pessoal da Corte de Contas.

“Fico feliz em dar boas vindas para esta nova servidora e espero que sua atuação seja de grande colaboração para o cumprimento das responsabilidades que o Tribunal realiza. Já estamos no cadastro reserva do concurso público e isso demonstra o compromisso da Corte de Contas com a oxigenação do seu corpo técnico após a aposentadoria de valorosos servidores que atuaram por anos no Tribunal”, disse o conselheiro-presidente Érico Desterro.

Hena Fernanda Soares Ferreira é a 61ª servidora empossada, fruto do último concurso público realizado pelo TCE-AM. Ao todo, após a homologação do resultado, já foram empossados 61 servidores, sendo 33 para o cargo de Auditor técnico de controle externo – auditoria governamental A, 15 para o cargo auditoria de Tecnologia da Informação, 10 para auditoria de Obras Públicas e 3 para auditor técnico de Controle Externo.

Com informações do TCE-AM