TCE-AM divulga orientações aos candidatos que farão a prova da residência no domingo (4)

No próximo domingo (4), a Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA) será palco da realização das provas para a Residência Jurídica e Contábil do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), na qual 1.361 candidatos disputarão uma vaga no órgão. Para garantir um processo seletivo seguro e transparente, a Corte de Contas amazonense divulgou as principais orientações aos candidatos para o dia da prova.

“Que este domingo seja de sucesso para todos os candidatos, que, com dedicação e empenho, buscam oportunidades de crescimento profissional no Tribunal de Contas do Amazonas”, declarou o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro.

A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/AM e o Conselho Regional de Contabilidade – CRC/AM estarão presentes como fiscais, contribuindo para a lisura do processo seletivo.

Os portões serão abertos às 7h, no entanto, a coordenação do certame recomenda que os candidatos cheguem com ao menos 30 minutos de antecedência, portando caneta esferográfica, fabricada com material transparente, na cor preta. O horário designado para o fechamento dos portões é às 8h.

É imprescindível que os candidatos compareçam ao local de prova na data e horário designados para o início, portando um documento de identidade original com foto. O não cumprimento dessa orientação acarretará na automática eliminação do processo seletivo.

Candidatos que apresentarem sintomas gripais deverão obrigatoriamente utilizar máscara, cobrindo boca e nariz, e apresentar certificado ou carteira que comprove o quadro vacinal completo contra a COVID-19. Essa medida busca garantir a segurança de todos os presentes e prevenir a disseminação do vírus.

As provas serão entregues impressas aos fiscais em salas designadas para a avaliação, em envelopes lacrados e assinados por membros da Comissão do certame.

Para assegurar a transparência do processo, a abertura dos envelopes será acompanhada por representantes dos candidatos, que assinarão a ata correspondente.

Outro ponto relevante é a proibição de uso de aparelhos eletrônicos, como máquinas calculadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, entre outros, bem como relógios, óculos escuros e outros acessórios não permitidos. Candidatos que forem pegos portando tais itens proibidos durante a realização das provas serão eliminados do certame.

É permitido aos candidatos levar alimentos, como biscoitos, barras de cereais, chocolates, balas etc, desde que estejam acomodados em recipientes fabricados com material transparente.

Os candidatos devem estar atentos também aos materiais de escrita, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e borracha. Candidatos com cabelos longos deverão prendê-los, de forma que as orelhas fiquem expostas.

Para conhecer todas as orientações e regras do processo seletivo, é fundamental que os candidatos consultem o edital disponibilizado pelo TCE-AM.

O documento contém informações detalhadas sobre as condutas esperadas durante as provas, além de apresentar os critérios de classificação e demais aspectos relevantes.

Após a realização das provas, os candidatos aguardarão pela divulgação do gabarito e do padrão de respostas, que será publicado no site oficial do TCE-AM de acordo com o cronograma estabelecido no edital, disponível no endereço: https://doe.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/04/Edicao-de-n%C2%B03039-de-25-de-abril-de-2023.pdf

Com informações do TCE-AM