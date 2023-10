Superendividamento autoriza a repactuação dos compromissos financeiros, firma decisão

Comprovada a impossibilidade de um devedor arcar com a totalidade de suas dívidas sem que venha comprometer o seu sustento, demonstrado o perigo que a permanência da situação possa refletir na própria capacidade de sobreviver da pessoa, é possível ao Juiz, a requerimento do interessado, atender logo no início da ação judicial à providência para que a cobrança de empréstimo se efetue em percentual razoável, com o fim amenizar as dificuldades do devedor.

Com essa disposição jurídica, a Corte de Justiça do Amazonas manteve medida cautelar do Juíz Matheus Guedes Rios, da 8ª Vara Cível de Manaus. A cautelar determinou ao Bradesco que proceda ao recálculo de uma dívida do autor. O juiz determinou que os descontos se limitassem à nova realidade financeira do requerente, que demonstrou enfrentar a baixa dos valores que percebe a título de salário.

Na época em que firmou o compromisso com os contratos de empréstimos o autor dispunha de uma realidade financeira, porém, depois, à evidência, contrariando os propósitos de honrar com os compromissos de empréstimos, o autor narrou que passou a enfrentar crises financeiras, movidas pela perda do emprego, o que demonstrou sua boa fé, além de que o objeto do financiamento não estivesse associado à luxúria.

Ao manter a cautelar de primeiro grau, negando recurso ao Bradesco, a Desembargadora Joana dos Santos Meirelles, do TJAM, reafirmou que nesses casos, deve ser prestigiada a razoabilidade e o direito à dignidade humana do correntista, em atenção ao caráter alimentar de seu salário. Por conseguinte, confirmou a limitação determinada em primeiro grau, para que as cobranças do Banco fiquem limitadas no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado.

A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, não se incluindo neste contexto dívidas não decorrentes de relação de consumo.

“Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. No caso, trata-se de pessoa natural superendividada cuja renda mensal está severamente comprometida, a ponto de perder a capacidade de pagar as suas dívidas, colocando em risco a sua própria subsistência”. Com essa motivação, a cautelar foi mantida.

Processo n. 400578-53.2022.8.04.0000

Leia a decisão: