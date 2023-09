STJ concede habeas corpus a réu acusado de homicídio qualificado não intencional

É possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares contra o réu acusado de homicídio qualificado na hipótese em que o crime foi praticado sem violência intencional ou grave ameaça e em que não se revela, a princípio, uma periculosidade acentuada.

Com esse entendimento, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem em Habeas Corpus em favor de um homem que está preso preventivamente há dois anos por atropelar um casal e matar um dos dois enquanto dirigia embriagado em Vila Velha (ES), em 2021.

O réu foi pronunciado e será julgado pelo Tribunal do Júri. A defesa, feita pelo advogado David Metzker, pediu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, o que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES).

Inicialmente, a corte entendeu que ele deveria continuar preso para garantia da ordem pública, pois o crime foi grave e provocou “profunda intranquilidade social”. A alegação é de que o réu arrastou as vítimas, que estavam em uma moto, e tentou fugir da cena do crime.

Relator da matéria, o ministro Sebastião Reis Júnior inicialmente entendeu que a prisão deveria ser mantida. No julgamento colegiado, porém, ele levou em consideração as ponderações dos colegas e as peculiaridades do caso para dar provimento ao agravo regimental da defesa.