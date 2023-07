Servidora se aposenta, após 35 anos de dedicação ao MPAM, e é homenageada por Membros e colegas

Esta sexta-feira, 21/7, foi o último dia de trabalho no Ministério Público do Amazonas (MPAM) para Maria da Conceição Gomes da Silva, também conhecida pelo apelido carinhoso de Dona Ceiça. A servidora comemorou seu aniversário de 75 anos e, ao mesmo tempo, o encerramento de uma trajetória de 35 anos de serviços prestados ao Órgão Ministerial.

Conceição, que atuou como Agente de Apoio Administrativo, foi homenageada por sua dedicação durante três décadas e meia, em uma celebração surpresa. Servidores e Membros do MPAM, entre eles, o Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, a Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Lílian Maria Pires Stone, a Secretária-Geral do MPAM, Renilce Helen Queiroz de Sousa, e as Procuradoras de Justiça Delisa Olívia Vieiralves Ferreira, Coordenadora do CAO-PDC, e Neyde Regina Demósthenes Trindade.

“Você pode perguntar de qualquer um e todos que conhecem a Conceição vão dizer que ela sempre vinha ao trabalho com um sorriso no rosto e falava palavras de motivação, alegrando o ambiente ao seu redor”, declara Sônia Ferreira, colega de trabalho desde o tempo em que a sede do MPAM ficava na Rua 24 de maio, no Centro de Manaus.

Durante a comemoração preparada pelos colegas, foram proferidas palavras de agradecimento e lembranças de momentos compartilhados, demonstrando o quanto Conceição foi importante e querida por toda a equipe do MPAM. Em coro, os colegas repetiram o bordão “Sei não”, criado pela servidora durante os anos de trabalho. “Sei não”, seu jeito único de cumprimentar os colegas, se tornou sua marca registrada e todos sabiam que, ao encontrá-la, seriam recebidos com esse bordão característico.

Agora, ao se aposentar, Conceição leva consigo uma vida inteira dedicada ao MPAM, uma verdadeira família a quem ela diz: “só tenho a gratidão, porque, até nos momentos mais difíceis, todos me ajudaram”.

“Seu legado de alegria, comprometimento e gratidão deixará saudades entre os colegas, mas também inspirará futuras gerações de servidores que seguirem o caminho trilhado por ela. Dona Conceição é exemplo de uma carreira bem-sucedida e é com orgulho que o MPAM celebra sua trajetória e deseja-lhe uma aposentadoria plena de felicidade e realizações”, disse a Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Lílian Maria Pires Stone.

