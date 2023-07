Inscrições para participação presencial no V Congresso Estadual do Ministério Público se esgotam

stão encerradas as inscrições para participação presencial no V Congresso Estadual do Ministério Público do Amazonas, que será realizado de 26 a 28/7, pela Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) e correalização da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP).

O encerramento das inscrições para acompanhar o evento presencialmente ocorreu nesta sexta-feira, 21/7, quando foram atingidas 600 inscrições.

Quem não conseguiu se inscrever para a participação presencial ainda pode acompanhar os três dias de programação do evento de maneira on-line, pela plataforma Doity Play.

O V Congresso Estadual traz o tema “Ministério Público Resolutivo: Efetividade e Justiça” e será promovido em comemoração aos 131 anos do Ministério Público do Amazonas. Serão 20 horas de programação, incluindo palestras, debates e apresentações culturais.

