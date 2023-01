Servidora convocada para posse em cargo público teve direito assegurado após acionar a justiça

Embora tenha sido convocada para entregar documentos para tomar posse em cargo público, após regular aprovação em concurso, a autora precisou buscar a justiça para efetivar o seu direito. A ação foi proposta contra a prefeitura de Borba, no Amazonas, pois a servidora teve seu direito preterido com a posse de candidato com classificação inferior no certame. Ao decidir sobre a matéria, a desembargadora Nélia Caminha Jorge, do Tribunal de Justiça, reconheceu a ilegalidade do ato do Prefeito de Borba, e concedeu a segurança pedida por Bárbara Góes Valente.

Na decisão, a desembargadora firmou que uma vez que a candidata é nomeada, e tendo esta apresentado os documentos necessários, não se poderia negar a posse requerida pela servidora.

No julgado a relatora concluiu que não houve nenhuma justificasse que pudesse validar o ato da prefeitura ante a violação a direito líquido e certo da impetrante. “Ainda que houvesse justificativa para a negativa, o cancelamento da posse exige a observância ao devido processo legal na seara administrativa, com exercício regular do contraditório e da ampla defesa”, registrou.

A candidata se submeteu, inicialmente, ao cargo de Técnica em Patologia para a Clínica do Município de Borba, e, embora tenha sido classificada fora das vagas previstas no edital, houve a convocação para que comparecesse ante a desistência de candidato melhor classificado. Embora tenha sido convocada para apresentação de documentos, deixou de ser nomeada ao ver candidato com colocação inferior tendo sua posse marcada, sem que o mesmo direito lhe tivesse sido conferido. A questão foi resolvida via mandado de segurança .

Processo: 0000235-81.2020.8.04.3201

