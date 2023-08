Servidor é condenado por furtar respiradores de hospital para vendê-los pela internet

Um servidor público temporário que enriqueceu de forma ilícita após furtar e vender equipamentos de hospital foi condenado por improbidade administrativa. A decisão é da Vara da Fazenda da comarca de Lages, cidade onde ocorreram os fatos. Com a venda de três respiradores pulmonares, o funcionário teria lucrado mais de R$ 40 mil.

Conforme a denúncia, o servidor exerceu a função de engenheiro eletricista clínico em 2018. Por conta das atividades laborais, tinha amplo acesso à sala onde os equipamentos estavam armazenados. A subtração dos respiradores foi feita num período de três meses. Os produtos furtados do hospital foram anunciados em um site de vendas conhecido nacionalmente. Uma empresa de atendimentos domiciliares com sede no Paraná comprou os três aparelhos.

Por incorporar dolosamente os mais de R$ 40 mil ao seu patrimônio com a venda dos equipamentos hospitalares, o homem foi condenado a devolver o dinheiro, com juros e correção monetária, e a pagar multa civil no valor de R$ 5 mil. Além disso, o juízo o penalizou com a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais por cinco anos. Ainda cabe recurso da decisão.