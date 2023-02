Senado começa a analisar quatro projetos em homenagem ao Rei Pelé

O Senado começa a analisar quatro matérias que prestam homenagem ao Rei Pelé, morto aos 82 anos no dia 29 de dezembro passado. As proposições foram anunciadas pelos parlamentares logo após o falecimento do ex-jogador, mas começaram a tramitar oficialmente em 3 de fevereiro com a inauguração dos trabalhos legislativos. As proposições aguardam despacho para as comissões de mérito da Casa.

Dois projetos sugerem a inscrição do nome do jogador — Edson Arantes do Nascimento — no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) é autor de uma das proposições (PL 78/2023). Segundo o parlamentar, o nome de Pelé deve ser inscrito e eternizado no livro de aço, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.

“Dono de um talento raro, Pelé quebrou recordes, ganhou reconhecimento nacional e internacional e se transformou no maior nome da história do esporte mais popular do mundo. Foi reconhecido como o atleta do século 20 pelo Comitê Olímpico Internacional e foi o brasileiro que mais projetou o nome do Brasil no planeta Terra”, argumenta.

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) concorda. Além de sugerir a inscrição do nome do Rei Pelé no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria (PL 75/2023), o parlamentar é autor de outro projeto que celebra a trajetória do maior atleta de todos os tempos. O PL 76/2023 institui o Dia Nacional do Futebol, a ser celebrado em 29 de dezembro.

A data é comemorada atualmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no dia 19 de julho: uma referência ao Sport Club Rio Grande (RS), o clube de futebol mais antigo do país, fundado em 1900. Veneziano sugere a mudança da homenagem.

“Pela altura alcançada por sua arte de jogar futebol, que transcendeu o esporte mais popular no Brasil, levando o nome do nosso país e do nosso futebol para o mundo inteiro, peço vênia à CBF e ao Sport Club Rio Grande para alterarmos o Dia Nacional do Futebol de 19 de julho para 29 de dezembro, a fim de lembrarmos todos anos da obra de arte deixada pelo Rei Pelé, o Rei do Futebol”, justifica.

A senadora Leila Barros (PDT-DF) e outros sete parlamentares apresentaram um requerimento (RQS 4/2023) com outra homenagem a Pelé: uma sessão especial no Plenário do Senado. “Além de nos representar, trazer conquistas, admiração e respeito para nosso país, Pelé ainda serviu a nação como ministro dos Esportes, tendo deixado como principal legado a famosa Lei Pelé, que até os dias de hoje representa o principal marco regulatório do esporte nacional. São incontáveis e inestimáveis os feitos e realizações deste brasileiro extraordinário, atleta dos mais completos que já houve, homem de que tão bem representou a bandeira do Brasil”, afirma.

Comenda Rei Pelé

O senador Romário (PL-RJ) é autor de uma quinta matéria que presta reverência ao ex-jogador. O projeto de resolução do Senado (PRS) 111/2019, que institui a Comenda Rei Pelé em homenagem a esportistas brasileiros de destaque. Pela proposta, a premiação seria concedida anualmente pela Mesa do Senado.

“A proposição busca reafirmar a história fabulosa de Edson Arantes do Nascimento e incentivar que novos atletas e esportistas dignifiquem e honrem o nome do Brasil como ele o fez. Esperamos que cada nome do esporte nacional agraciado com a comenda possa renovar os votos de sua arte, de sua genialidade em campo e de como fez o Brasil e o brasileiro serem reconhecidos em todo o Planeta”, justifica Romário.

O PRS 111/2019 foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) em 2021. O senador Veneziano Vital do Rêgo apresentou parecer favorável na Comissão Diretora do Senado, onde a matéria aguarda deliberação.

Fonte: Agência Senado