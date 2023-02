Exame de gratuidade da Justiça pode ser aferido pelo bairro que a pessoa mora

Em julgamento de Agravo de Instrumento , o desembargador Abraham Peixoto Campos Filho deliberou que o fato da requerente, Mariete Silva, residir em bairro de baixa renda, por si, demonstra situação de hipossuficiência da interessada no acesso à justiça, além de que, não tinha sequer registro na carteira de trabalho. A ação se deu para que a autora pudesse debater as cobranças indevidas impostas pela Amazonas Energia, que suspendeu o fornecimento de energia na residência da autora, mas teve o pedido de gratuidade de justiça negada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Manaus.

Embora a interessada houvesse juntado a prova de sua residência, o juízo de primeiro grau não levou em consideração essa via orientativa, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial. O juiz determinou que a autora acostasse provas de sua incapacidade financeira ou a manifestação pelo parcelamento das custas. Momento em que motivou a requerente a agravar a decisão do magistrado.

Para o julgado em segunda instância, o fato da autora morar em bairro de baixa renda se constitui em motivo que autoriza o juiz a concluir pela incapacidade financeira daquele que pede acesso à justiça. A agravante provou residir no bairro da Compensa II, em Manaus, sabidamente de pessoas de baixa renda, editou o julgado.

Além disso, a autora também provou que vive de trabalhos informais, sem carteira registrada. “Há elementos a toda evidência que militam em favor da Agravante, notadamente seu local de moradia, o qual coincide com a unidade consumidora objeto de cobrança da Amazonas Energia”. O recurso foi provido.

Processo nº 004918-25.2022.8.04.0000

