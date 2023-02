TJSC: Homem que rompeu tornozeleira para cometer crime é condenado por tentativa de latrocínio

O Juízo da Vara Criminal da comarca de Mafra condenou um homem a 11 anos e um mês de prisão, em regime inicial fechado e sem direito a recorrer liberdade por um latrocínio tentado ocorrido em maio de 2022, no Bairro Vila Ivete.

De acordo com a denúncia a vítima, uma mulher, foi surpreendida pelo réu nas primeiras horas da manhã quando se dirigia para o trabalho. Com extrema violência, o homem tomou para si uma sacola com pertences da ofendida, a golpeou no abdômen por duas vezes com instrumento cortante, e evadiu-se do local.

A autoria do crime foi confirmada pela vítima por meio de reconhecimento fotográfico. Em oitiva, o genitor do réu disse que o fato chegou ao seu conhecimento por meio de terceiros, porém não havia como entrar em detalhes por não estar presente. Porém, admitiu que o filho rompeu o monitoramento eletrônico que sofria através de tornozeleira, e confirmou sua condição de dependente químico. Capturado, o acusado prevaleceu-se do direito de não se manifestar.

Na sentença, o juiz André Luiz Lopes de Souza destacou que as provas apresentadas são suficientes para a condenação do réu no caso delituoso. “É irrelevante para a caracterização da tentativa de latrocínio a ocorrência de lesão corporal de qualquer natureza, bastando que o acervo probatório demonstre a intenção do agente em matar a vítima ou terceiro com o fim de praticar ou assegurar a subtração de coisa alheia”, registrou (Nº 5003242-41.2022.8.24.0041/SC). Com informações do TJSC