Se o chefe das Forças Armadas diz não confiar nelas quem pacificará o pais? Indaga general

O General Sérgio Etchegoyen, ex-ministro do GSI do Governo Michel Temer declarou a imprensa que a atitude do atual presidente demonstra preocupação. O fato de Lula afirmar que ‘perdeu a confiança’ em parte, nas Forças Armadas é temerário, pois o presidente é o comandante supremo dessas Forças. O fato de declarar essa perda de confiança revela, para o general Sérgio Etchegoyen ‘profunda covardia’ e não contribui para pacificar o país. Quem o pacificará, indaga o general.

“Passado o triste episódio do dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa de que não confia nas Forças Armadas. Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas, que são uma instituição de Estado com a qual os governos do PT conviveram há 16 anos?, afirmou o general em entrevista ao programa gaúcho Pampa Debates.