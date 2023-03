‘Sala Lilás’ para mulheres vítimas de violência doméstica poderá ser implantado em Delegacias

O Projeto de Lei 561/23 torna obrigatória a implantação da “Sala Lilás” em todas as Delegacias da Mulher, a qual será destinada ao atendimento especializado e humanizado às vítimas de violência.



Pelo texto em análise na Câmara dos Deputados, a sala deverá contar com equipe multidisciplinar, composta por policiais, assistentes sociais e enfermeiras, bem como ter todos os equipamentos necessários para realizar exame pericial, após o registro de ocorrência.



Para a autora, deputada Delegada Adriana Accorsi (PT-GO), a ideia é preservando a dignidade e os direitos das vítimas.



A parlamentar cita levantamento do Datafolha de 2022 pelo qual 51,5% dos brasileiros afirmaram ter presenciado algum tipo de violência contra mulher nos últimos 12 meses.



Fonte: Agência Câmara de Notícias