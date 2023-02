Roubar e alegar que agiu em legítima defesa são condutas incompatíveis

Os assaltantes abordaram a vítima usando o pretexto de informações sobre as horas. A vítima, que estava com o celular, logo sofreu um tapa na mão, com a queda do aparelho. Na tentativa de fuga dos agressores houve prévia luta corporal com a reação do ofendido, sem êxito, pois o maior de idade simulou estar portando uma arma. Mas o telefone foi recuperado e os agressores presos com a ajuda da polícia, poucas horas depois. Condenado por roubo, um dos criminosos pediu a absolvição sob o fundamento de que o aparelho estava com o menor e não consigo, além de que teria agido em legítima defesa do parceiro. Alegações infundadas, firmou a Desembargadora Nélia Caminha Jorge, do Tribunal de Justiça do Amazonas, negando reforma de condenação a Saulo Olimpo.

Após ser regularmente processado, o criminoso foi condenado a pena de 5 anos de reclusão em regime fechado, mas pediu a absolvição, negada em segunda instância. A tese foi a de que nada foi encontrado em seu poder. O agente do crime agiu em concurso de vontade com o parceiro, assim, não importa que não tenha agido diretamente na subtração ilícita do celular.

O fato de que, durante a prisão, nada tenha sido encontrado consigo não gera a conclusão de que tenha sua responsabilidade extinta. Constitui-se vazia a alegação de que o crime não pode lhe ser atribuído porque a subtração do telefone foi executada pelo seu parceiro.

O julgado explica que no Brasil se adota a teoria de que para a consumação do roubo, subtração de coisa alheia móvel praticada mediante violência à pessoa, basta que haja a inversão da posse do bem mediante o emprego da violência indicada. Ainda que essa posse seja por breve tempo, como foi o caso dos autos, em razão da prisão dos meliantes, o crime se consuma, ainda que a vítima tenha recuperado a coisa subtraída. É a denominada teoria da Amotio.

“A conduta do recorrente de ameaçar a vítima simulando que estava armado e ter saído correndo após o menor pegar o celular da vítima, é incompatível com a conduta de alguém que realmente não tinha intenção de roubar e muito menos de que agiu em legítima defesa”.

Processo nº 0244200-74.2010.8.04.0001

