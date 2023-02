Roberto Cidade sugere abrir nova CPI da Energia na Aleam por conta de novos medidores

Manaus/AM – O deputado Roberto Cidade (União), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), sugeriu que uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Energia, pode ser aberta na Casa. A declaração ocorreu nesta terça-feira (7), no plenário da Aleam, como resposta para um grupo de moradores do bairro Lírio do Vale que estava acompanhando a sessão. Esse mesmo grupo impediu técnicos da Amazonas Energia de instalar novos medidores aéreos em suas casas, na segunda-feira (6).

De acordo com Roberto Cidade, se for preciso, ele vai apoiar a abertura de nova CPI para investigar a Amazonas Energia que, segundo ele, teve piora na prestação dos serviços. “Os preços aumentaram, o trabalho ficou pior e quem perde é a nossa população”, destacou o deputado.

A Aleam já instalou CPI contra a Amazonas Energia em 2021.