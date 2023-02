Em São Paulo, advogado morre baleado pela própria arma durante exame de ressonância

Leandro Mathias, 40, advogado e defensor do uso de armas morreu na tarde de segunda-feira (6). O advogado estava internado desde o dia 18 de janeiro, após ter sido baleado pela própria arma enquanto acompanhava a mãe durante a realização de um exame de ressonância magnética em uma clínica de São Paulo.



De acordo com a CNN, a informação foi confirmada por Angelo Cavaleri, o responsável por divulgar informações sobre o boletim médico de Leandro.

Na ocasião, ele não informou à clínica que estava armado e nem seguiu as orientações de desfazer do objeto metálico, conforme havia assinado no termo pré-exame.

Durante a realização do exame, o aparelho magnético puxou a arma da cintura de Leandro e o disparo atingiu seu abdômen. O advogado não resistiu aos ferimentos.

Leandro defendia o uso de armas e postava em suas redes sociais conteúdos relacionados ao assunto.