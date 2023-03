Recurso acusou que juiz extinguiu ação apenas porque quis atingir meta do CNJ

Por reconhecer o acerto de posição jurídica defendida pelo Promotor de Justiça Wesley Machado, do MPAM, o Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, do TJAM, acolheu uma carta testemunhável utilizada contra um ato do juiz Fábio Alfaia, da Comarca de Coari. Segundo o Promotor, o juiz teria determinado o arquivamento de uma ação penal apenas para atingir meta do Conselho Nacional de Justiça.

Na origem, o juiz Alfaia usou de um instituto de natureza doutrinária e considerou que, por projeção hipotética, e sem sentenciar, mas que, imaginariamente, em caso de condenação, o réu, ainda que respondendo a um processo criminal, lhe sendo aplicada a pena no caso concreto, esta já nasceria sem possibilidade de aplicação, porque estaria atingida pela prescrição (o que se denomina de prescrição virtual).

O Promotor não concordou com a linha de intelecção jurídica do magistrado e recorreu da decisão, interpondo o recurso previsto e adequado, denominado de recurso em sentido estrito , e pediu a retratação da decisão, como permitido, ou a subida dos autos à Corte de Justiça do Amazonas, para exame do cabimento de suas irresignações.

Contrariando as expectativas do Promotor de Justiça, o juiz Fábio Alfaia, decidiu rejeitar o recurso de Wesley Machado. O Juiz raciocinou que apenas declarou a perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público, com a extinção do processo sem resolução do mérito e firmou que, no caso, não havia declarado a extinção da punibilidade, motivo porque rejeitava o recurso, por não ser cabível.

Não conformado com essa posição, o Promotor de Justiça opôs de um instituto previsto no CPP, a Carta Testemunhável, onde acusou o erro de procedimento ao Tribunal de Justiça, para que fosse corrigido. Os autos finalmente subiram ao Tribunal de Justiça.

Para o relator, em voto seguido à unanimidade na Câmara Criminal, o recurso do Promotor de Justiça foi alvo de uma decisão inadequada ao finalizar pelo seu não recebimento. “O magistrado primevo pautou-se em circunstância destoante do contexto fático processual sob exame, porquanto esta, de fato, ao reconhecer a prescrição antecipada da pretensão estatal, declarou extinta a punibilidade do réu”.

Processo nº 0007399-29.2022.8.04.0000

Leia a decisão: