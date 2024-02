População de Anori recebe sede própria do Ministério Público do Amazonas

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) inaugurou, na tarde desta sexta-feira, 02/02, a Promotoria de Justiça no município de Anori. O evento, realizado na Avenida 31 de Março, S/N, zona central de Anori, contou com a presença de autoridades, representantes eclesiásticos e dos poderes municipais, além da população local. Essa é a décima promotoria de justiça inaugurada pela atual gestão, no decorrer dos últimos 03 anos.

Durante o evento, o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, destacou os desafios enfrentados pelo Promotor de Justiça no interior do estado e como o MPAM tem trabalhado para garantir o acesso à justiça a todos os amazonenses, especialmente àqueles que vivem nas regiões mais distantes.

“A inauguração de uma sede própria do MPAM em Anori, um município que conheço e trabalhei por quase nove anos como promotor de justiça, representa um avanço importante e o cumprimento do compromisso que assumi com o povo amazonense ao tomar posse como Procurador-Geral de Justiça. Estou muito feliz em poder contribuir para que tanto membros do Ministério Público quanto cidadãos tenham uma estrutura física adequada para receber um atendimento digno e eficiente”, declarou o PGJ.

Além da inauguração da promotoria, o PGJ foi agraciado com o “Título de Cidadão Anoriense” pela Câmara Municipal, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O presidente da Câmara Municipal, Luiz Carlos Pereira da Costa, destacou que o título é apenas uma formalidade em relação ao que o Procurador-Geral de Justiça já representava para a região, após dedicar quase uma década de sua vida em prol de Anori.

MPAM pela Justiça que transforma

Em meio a diversos testemunhos dados pelos Anorienses ao final da cerimônia de inauguração, sobre a atuação do Procurador-Geral de Justiça quando ainda era promotor de justiça em Anori, destacou-se a quantidade de jovens e famílias que foram impactadas por uma atuação que ultrapassou a formalidade e o processo burocrático judicial, oportunizando uma justiça que transforma.

Com informações do MPAM