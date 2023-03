Personal trainer ganha direito à pensão vitalícia em acidente causado por motorista de caminhão

Excesso de velocidade na pista empreendido por um caminhão que, em consequência, abalroou a motocicleta conduzida pela vítima, que é personal trainer, impôs a reflexão de que, dentro da análise fática, face aos danos ocorridos e a impossibilidade do ofendido exercer com habitualidade sua profissão de educador físico, se reclamaria o dever de indenizar em R$15 mil, além da fixação de uma pensão mensal vitalícia, a ser suportada pela pessoa (jurídica) empregadora do motorista causador do acidente, fixou a Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Amazonas.

O motociclista, como restou revelado nos autos, não poderia ter contra si nenhuma linha de convicção jurídica que permitisse adotar o raciocínio de qualquer exclusão de responsabilidade do réu, mormente com a prova de que a sinalização de conversão não autorizaria que o motorista do caminhão iniciasse um ou outro movimento sem os cuidados de segurança, até porque a trajetória prioritária foi a do motoqueiro acidentado.

Provas que impuseram sua apreciação nos autos tornou forçoso concluir que a causa determinante do acidente foi o deslocamento lateral do motorista do caminhão da empresa, cuja responsabilidade civil não atraía qualquer chance de eliminação, ressaltou o julgado.

Fixou-se que, face a profissão do acidentado, a de treinador físico, restou patente que a diminuição da mobilidade de membros não lhe permitiria mais exercer, como antes a profissão de personal trainer, havendo o comprometimento da atividade remuneratória, motivo pelo qual, além da indenização imposta sobre a empresa, fixou-se também o dever de pagamento de uma pensão mensal vitalícia ao acidentado até os seus 75 anos de idade.

Processo nº 0005548-52.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :