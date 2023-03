Juiz que rejeitou denúncia do MP, em caso de violência doméstica, tem decisão reformada em recurso

Juiz que reconheceu, de plano, excludente de ilicitude e rejeitou a denúncia contra acusado de agressão física e psicológica contra a mulher, tem decisão reformada pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas. O desembargador relator Cezar Luis Bandiera acolheu Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Amazonas contra decisão do juiz do 3° Juizado Especializado da Violência Doméstica de Manaus.

O réu foi denunciado pelo crime de contravenção penal de vias de fato contra sua ex-companheira. Segundo a denúncia, a vítima estava em uma confraternização familiar, quando o seu ex-companheiro começou a sentir ciúmes e ela decidiu ir embora para a casa. Quando chegou em casa, o autor apareceu na frente da residência e ela informou que o acusado não iria dormir lá. Irritado, o acusado tentou puxar o filho e a mulher reagiu com socos. O réu revidou com um tapa no rosto, e chamou a ex-companheira de “sua puta, você não vale nada, fica com um e com outros, essa casa é minha”.

Ao sentenciar, o juiz de primeiro grau rejeitou a denúncia sob o argumento de que o réu agiu em legítima defesa, pois apenas reagiu a uma injusta agressão. Segundo o juiz, o denunciado teria desferido um único tapa na vítima após ela dar “vários socos”, condição que, para o juiz, se revelou uma conduta de legítima defesa própria.

“Após esses vários socos desferidos contra o denunciado – de “inauguração” do modal físico da violência, ele teria desferido um único “tapa”, no rosto da vítima, já que a vítima admitiu que ele não teria continuado, devido à presença de outras pessoas”, disse o juiz.

O Ministério Público defendeu que o magistrado de piso errou ao rejeitar a denúncia contra o réu, por concluir que ele agiu em legítima defesa, em razão de uma agressão anterior da vítima. Afirmou que o judiciário não poderia admitir conduta diferente de uma mãe que tenta proteger o filho das mãos de um pai embriagado, que tenta tirar o filho por raiva dos braços da mãe.

No acórdão , o desembargador explicou que, não seria possível o juiz concluir que o acusado tenha agido em legítima defesa, neste momento processual, tendo em vista que a denúncia expôs fatos com provas mínimas capazes de autorizar a persecução penal, atendendo os requisitos do artigo 41, do CPP, não sendo cabível a rejeição da denúncia pelo reconhecimento de uma das causas de excludente de ilicitude, sem antes haver a adequada instrução processual.

Recurso Em Sentido Estrito nº 0651214-58.2021.8.04.0001

