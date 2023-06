Orgulho LGBT+ tem discurso e a defesa de que ‘púbico deve lutar pelo direito de existir e amar’

A Parada do Orgulho LGBT+, que começou no início da tarde de hoje, em São Paulo, na Avenida Paulista, foi ilustrada com cobranças de políticas para o público atuante e contou com o apoio de Ministros do Governo Lula que entoaram discursos amistosos, pedindo o fim da intolerância e o acolhimento de pessoas LGBTQUIAP+, que engloba a atualização de orientações sexuais. O Ministro Sílvio Almeida disse que ‘o público deve sentir orgulho de lutar pelo direito de existir e amar’.

“Depois de todos esses anos que vivemos, estamos fazendo uma grande virada. O que se demanda aqui não é favor, é dever do Estado brasileiro, e estou aqui como representante do governo. É dever do Estado zelar pela saúde e garantir educação e que todas as pessoas tenham acesso a emprego e renda de forma digna’, discursou o Ministro.