Operadora e redes sociais devem devolver perfis hackeados de influenciador amazonense

O Juiz Cid da Veiga Soares Júnior, do 19º Juizado Especial, determinou às operadoras de telefone móvel Vivo e Claro, e ao Facebook do Brasil, que adotem providências, para, em relação às duas primeiras rés, que se devolva ao influenciador amazonense Cristian de Moraes Martins, linhas telefônicas que estão sendo criminosamente usadas por golpistas. Em relação ao Facebook, o magistrado ordenou que se faça a devolução à Cristian de conta virtual que, tendo sido hackeada pelos criminosos, passou a ser indevidamente manuseada pelos fraudadores. A decisão atende a pedido de tutela de urgência.

Entenda o caso:

O influencer amazonense usa há muito tempo uma linha de telefone celular da operadora Vivo, possuindo conta no Instagram, em rede social gerida pelo Facebook, possuindo mais de 100 mil seguidores, com engajamento nas redes sociais, já tendo alcançado uma quantidade de 1.200 mil (um milhão e duzentos mil telespectadores), uma vez que possui um programa na TV A crítica, televisão local. É por meio da linha da Vivo que o influenciador acessa suas redes sociais.

Com o decurso dos fatos, o autor percebeu que havia sido vítima de um golpe que afetava diretamente as suas redes sociais. Nessas circunstâncias, procurou o advogado Alexandre F. Torres Júnior, que adotou as providências jurídicas que o caso requestava, obtendo a decisão judicial de natureza urgente.

O causídico narrou no pedido de obrigação de fazer e de danos morais os constrangimentos sofridos pelo influenciador. Tudo começou com um SMS da Vivo recebido pelo influencer no dia 07 de junho do corrente mês, com a informação de que o pedido de portabilidade para a Claro se encontrava em andamento. Não sendo o requerente dessa providência, imediatamente o autor entrou em contato com a operadora.

Cristian informou então que não havia pedido nenhuma portabilidade de sua linha e ficou tranquilo, porque o atendente da operadora o acalentou, informando que deveria desconsiderar a mensagem. Mas, no dia 13 de junho, a linha telefônica do influencer não funcionava mais. A Operadora justificou que era um problema de dados cadastrais.

Na sequência, o Instagram de Cristian foi hackeado, pois se postaram informações que não eram do influencer e onde se ofereciam investimentos. Não conseguindo uma solução administrativa do problema, o advogado Alexandre Torres assumiu a causa, narrando em petição todas as vicissitudes vivenciadas pelo jovem.

Houve uma autorização unilateral de portabilidade de telefone da Vivo para a Claro, onde se imputam as empresas a falha na prestação de serviços. O magistrado, por entender que a relação é de natureza consumerista, aplicou ao caso a imposição de que cabe às empresas rés a obrigação de provarem o contrário, concedendo ao influencer a inversão do ônus da prova .

Na decisão o juiz concluiu haver perigo de danos da situação gerada, e, assim, deferiu a tutela de urgência para determinar que as empresas rés efetuem a devolução da conta virtual do autor, bem como o comando do perfil indevidamente hackeado.

Autos nº 0522865-66.2023.8.04.0001 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível/ PROC Requerente : Cristian de Morais Martins e outros Requerido : Claro S/A e outros